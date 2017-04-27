فشل البرلمان الألباني، للمرة الثالثة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ نظرًا لعدم تقدم أي شخص بأوراق ترشحه.

وذكرت شبكة (إية بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن الائتلاف الحاكم رفض تقديم أي مرشح؛ أملًا في التوصل إلى توافق في الآراء مع المعارضة، التي تقاطع البرلمان منذ منتصف فبراير الماضي وتطالب بحكومة انتقالية من أجل التحضير لانتخابات حرة ونزيهة.

وبحسب الدستور، يجب على المرشح للرئاسة - وهو منصب شرفي - أن يحصل على أصوات 84 نائبا من أصل 140 في البرلمان، وهي غالبية يتمتع بها الحزب الحاكم.

وفى حال لم يتم انتخاب رئيس بعد خمس جولات من التصويت، يجب حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 18 يونيو المقبل، إلا أن المعارضة تهدد منذ الآن بالمقاطعة.

ومنعت مقاطعة المعارضة للبرلمان إقرار العديد من الإصلاحات، ومنها ما هو ضروري مثل الإصلاح المتعلق بالنظام القضائي المطلوب من الاتحاد الأوروبي من أجل التقدم في ملف الحصول على العضوية الكاملة.

وألبانيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2009، مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتأمل بفتح مفاوضات الانضمام مع نهاية هذا العام.