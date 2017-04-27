 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 08:03 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. "خط أحمر" يكشف حقيقة علاقة تركيا بـ"داعش" في تخريب سوريا
الاعلامي محمد موسى

بالفيديو.. "خط أحمر" يكشف حقيقة علاقة تركيا بـ"داعش" في تخريب سوريا

الخميس، 27 ابريل 2017 07:48 م
متابعات

عرض الإعلامي محمد موسى، مجموعة من الوثائق تكشف عن علاقة نظام رجب طيب أردوغان بتنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى تورط نظام أردوغان في تسريب السلاح الكيماوي الذي يستخدمه التنظيمات المسلحه في سوريا لمواجهة الجيش العربي السوري.

وأضاف موسى، في برنامجه «خط أحمر» المذاع على فضائية «العاصمة» أن ذلك هو سر قتل المدنيين بالكيماوي والمتفجرات، قائلا: “ونلاقي بعد كل بلوة الدول الغربية وأمريكا يقولوا أن بشار الأسد هو اللي بيضرب المدنيين بالكيماوي وهو ولا بيضرب ولا له علاقة بهذه العمليات القذرة”.

وأوضح أن هناك مجموعة من الصور الملتقطة تظهر أحد المرتزقة خلال تجوله في المدن التركية بكل أريحية دون أي عائق، وذلك من التقاطه العديد من الصور مع مجموعة أخرى من المرتزقة في اماكن متفرقة داخل تركيا كالمقاهي ، والحدائق.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3