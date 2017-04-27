عرض الإعلامي محمد موسى، مجموعة من الوثائق تكشف عن علاقة نظام رجب طيب أردوغان بتنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى تورط نظام أردوغان في تسريب السلاح الكيماوي الذي يستخدمه التنظيمات المسلحه في سوريا لمواجهة الجيش العربي السوري.

وأضاف موسى، في برنامجه «خط أحمر» المذاع على فضائية «العاصمة» أن ذلك هو سر قتل المدنيين بالكيماوي والمتفجرات، قائلا: “ونلاقي بعد كل بلوة الدول الغربية وأمريكا يقولوا أن بشار الأسد هو اللي بيضرب المدنيين بالكيماوي وهو ولا بيضرب ولا له علاقة بهذه العمليات القذرة”.

وأوضح أن هناك مجموعة من الصور الملتقطة تظهر أحد المرتزقة خلال تجوله في المدن التركية بكل أريحية دون أي عائق، وذلك من التقاطه العديد من الصور مع مجموعة أخرى من المرتزقة في اماكن متفرقة داخل تركيا كالمقاهي ، والحدائق.