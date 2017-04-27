قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، إن «الشباب هم أمل مصر، وهنسلمكوا البلد في أقرب فرصة، وهم الذين يدافعون عن مصر».

وأضاف السيسي، في مداخلته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، في ثالث أيام المؤتمر الشهري الثالث للشباب في الإسماعيلية، أن عدد من خريجي البرنامج الرئاسي يعملون بالرئاسة ومجلس الوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى وجود تجرد ومعايير ثابتة لاختيار الشباب المشاركين في البرنامج الرئاسي للقيادة.

ولفت إلى أن المجموعة الجديدة حاصلة على الماجستير والدكتوراه وسيتم تجهيزهم للعمل في المحافظات والوزارات.

وتابع: «أخشى من كثرة كيانات مؤسسة أخرى، والمشكلة ممكن يتقاطعوا مع بعضهم البعض، وأخشى عدم استدعاء الواقع الحقيقي».

وكان قد وصل الرئيس السيسي، صباح الخميس، إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة لتفقد الوحدات السكانية بالمدينة، واستمع إلى شرح من رئيس الهيئة الهندسية، لواء أركان حرب كامل الوزير، عن آخر تطورات المشروع.

وقال الوزير إن المرحلة الأولى تقام على مساحة 3 ألاف فدان وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من الإنشاءات، مشيرا إلى أن كل حي يضم منطقة خدمية وإدارية ويتم إنشاء نادي الفيروز بوسطة المدينة.

وأضاف أنه تم تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى الصرف الصحي في كافة الوحدات.

وأكد الوزير أن أهم ما يميز المدينة أنها تخدم ذوي الإعاقة بشكل كامل، موضحا أن المدينة متاحة لكل المستويات ولكافة المستويات من أبناء الشعب المصري.

وأوضح أنه تم الانتهاء من شبكة الري بالكامل في المدينة وننتظر الانتهاء من معالجة المياه للبدء في الزراعات، لافتا إلى أنه لن يتم التسكين بالمدينة قبل الانتهاء من الأنفاق للتسهيل على المواطنين.