السيسي للشباب:"هنسلمكوا البلد في أقرب فرصة"الخميس، 27 ابريل 2017 07:50 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، إن «الشباب هم أمل مصر، وهنسلمكوا البلد في أقرب فرصة، وهم الذين يدافعون عن مصر».
وأضاف السيسي، في مداخلته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، في ثالث أيام المؤتمر الشهري الثالث للشباب في الإسماعيلية، أن عدد من خريجي البرنامج الرئاسي يعملون بالرئاسة ومجلس الوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى وجود تجرد ومعايير ثابتة لاختيار الشباب المشاركين في البرنامج الرئاسي للقيادة.
ولفت إلى أن المجموعة الجديدة حاصلة على الماجستير والدكتوراه وسيتم تجهيزهم للعمل في المحافظات والوزارات.
وتابع: «أخشى من كثرة كيانات مؤسسة أخرى، والمشكلة ممكن يتقاطعوا مع بعضهم البعض، وأخشى عدم استدعاء الواقع الحقيقي».
وكان قد وصل الرئيس السيسي، صباح الخميس، إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة لتفقد الوحدات السكانية بالمدينة، واستمع إلى شرح من رئيس الهيئة الهندسية، لواء أركان حرب كامل الوزير، عن آخر تطورات المشروع.
وقال الوزير إن المرحلة الأولى تقام على مساحة 3 ألاف فدان وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من الإنشاءات، مشيرا إلى أن كل حي يضم منطقة خدمية وإدارية ويتم إنشاء نادي الفيروز بوسطة المدينة.
وأضاف أنه تم تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى الصرف الصحي في كافة الوحدات.
وأكد الوزير أن أهم ما يميز المدينة أنها تخدم ذوي الإعاقة بشكل كامل، موضحا أن المدينة متاحة لكل المستويات ولكافة المستويات من أبناء الشعب المصري.
وأوضح أنه تم الانتهاء من شبكة الري بالكامل في المدينة وننتظر الانتهاء من معالجة المياه للبدء في الزراعات، لافتا إلى أنه لن يتم التسكين بالمدينة قبل الانتهاء من الأنفاق للتسهيل على المواطنين.
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية ...
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
تدمير 3 أوكار إرهابية وحرق مزارع مخدرات في سيناءThu, 27 Apr 2017 12:51:23 GMT
-
إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل
تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ...Thu, 27 Apr 2017 09:03:46 GMT
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT