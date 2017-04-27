بعد مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيدي لليونسكو
وزير التعليم العالي يغادر باريسالخميس، 27 ابريل 2017 07:22 م
غادر الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي و البحث العلمي اليوم الخميس العاصمة الفرنسية باريس عائدا الى القاهرة في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام ترأس خلالها وفد مصر في اجتماع الدورة ال201 للمجلس التنفيذي لليونسكو.
و ألقى وزير التعليم العالي أمس الأول كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي حيث اكد على ضرورة استمرار دعم اليونسكو لأفريقيا حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المهمة في القارة.
و أبرز الوزير خالد عبد الغفّار خبرة مرشحة مصر لمنصب المدير العام لليونسكو السفيرة مشيرة خطاب و تاريخها الحافل المشهود به على الصعيدين الوطني والدولي ، مؤكدا أهلية هذا الترشيح سواء لقدرات المرشحة أو رؤيتها لمستقبل اليونسكو.
وعبر عن شكر مصر على التضامن الذي تلقته من المنظمة ومن أعضائها في محنتها الأخيرة عقب تفجيري الإسكندرية وطنطا، مؤكدا أن عزيمة مصر على محاربة العنف والإرهاب لن تهتز.
وحضر الوزير المقابلة التي اجرتها امس الاربعاء السفيرة مشيرة خطاب امام المجلس التنفيدي لليونسكو لاستعراض رؤيتها لتطوير عمل المنظمة حال انتخابها لتولي منصب المدير العام .
كما التقى -خلال زيارته لباريس - بالمبعوثين المصريين في فرنسا للاستماع الى طلباتهم و مشكلاتهم و زار مقر المركز الثقافي المصري بباريس للتعرف على أنشطته المتنوعة.
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