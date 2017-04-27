10 معلومات قد لا تعرفها عن دولة الفاتيكان

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن سعادته لقدومه إلى مصر غدا الجمعة فى زيارة تاريخية هى الاولى منذ 17 عاما وتحديدا عام 2000 بعد زيارة البابا جون بول الثاني.

تستمر الزيارة لمدة يومين ويستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويلتقي خلالها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ولكن ، ماذا تعرف عن دولة الفاتيكان ؟

1 - أصغر دولة من حيث المساحة في العالم حيث تبلغ مساحتها 0.44 كم مربع .

2 - عدد سكانها يقارب 800 نسمة فقط

3 - مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم والتي يربو عدد أتباعها على 1.147 مليار نسمة .

4 - تعتبر الفاتيكان دولة يديرها الإكليروس، ويرأسهم البابا أسقف روما المنتخب من قبل مجمع الكرادلة متمتعًا بصلاحيات غير محدودة مدى الحياة؛ بيد أن البابا فعليًا لا يمارس أيًا من صلاحياته على الأمور الإدارية والسياسية والقانونية تاركًا تدبير هذه الشؤون لرئيس وزراء دولة الفاتيكان، ومؤسسات الدولة المختلفة.

5 - يشغل منصب رئيس الوزراء عادة كاردينال كنسي، معين من قبل البابا.

6 - أدرجت الفاتيكان، على لائحة اليونيسكو كإحدى مواقع التراث العالمي.

7 - النشيد الوطني في الفاتيكان هو “السلام البابوي” ألفه الفرنسي شارل جونو خلال القرن التاسع عشر لمناسبة قداس اليوبيل الذهبي لنيل للبابا بيوس التاسع سر الكهنوت.

8 - تعتبر واحدة من ثلاث دول أخرى في العالم تعتبر محتواة في دولة أخرى، أي أنها لا تملك أي حدود برية أو بحرية مع سواها.

9 - لا تقتصر أملاك الفاتيكان على المدينة، إذ تشمل جميع الكنائس والكاتدرائيات والأديرة والمصليات الواقعة في مدينة روما.

10 - رغم الوجود التاريخي للفاتيكان، فإن هذا الوجود لم يصبح بالشكل المستقل المتعارف عليه اليوم، قبل 7 يونيو سنة 1929 حين تمّ توقيع ثلاث معاهدات في قصر لاتران بين الحكومة الإيطالية التي كانت آنذاك فاشية بقيادة بينيتو موسيليني وممثل البابا بيوس الحادي عشر، الكاردينال بيترو كاسباري، وعرفت هذه الاتفاقيات باسم اتفاقية لاتران؛ نظمت الاتفاقيات الثلاث العلاقة بين الفاتيكان والدولة الإيطالية، ونصت على أن يكون الفاتيكان بحدوده الحالية، جزء مستقل عن الدولة الإيطالية ومدار من قبل البابا.