قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الكابتن جيف ديفيس اليوم الخميس إن جنديين أمريكيين قتلا في عملية مضادة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مقاطعة آشين شرقي أفغانستان.

وذكرت شبكة (إية بي سي) الإخبارية الأمريكية أنه تم حجب هوية القتيلين حتى إخطار ذويهم.

وتخوض القوات الأمريكية قتالا ضد تنظيم “داعش” في ننكرهار على مقربة من الحدود مع باكستان، حيث ألقت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أكبر قنبلة في العالم المعروفة “بأم القنابل”.