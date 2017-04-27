وصف دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دعوات المشاركة في احتجاجات للمعارضة غدا الجمعة، في موسكو، دون موافقة السلطات بأنها دعوة لارتكاب أعمال غير قانونية، محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى رد فعل قانوني من قبل السلطات .

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين يعلم بالتحضير لهذه الاحتجاجات، قال بيسكوف “نعلم أن هناك بعض الأفراد الذين يدعون مرة أخرى لارتكاب أعمال غير مشروعة، في الوقت الذي أعربت فيه مدينة موسكو عن استعدادها لتوفير الإمكانية للتجمع بصورة قانونية والقيام بهذه أو غيرها من النشاطات”.

وأضاف “على الرغم من هذا، لا تزال تصدر الدعوات لأعمال احتجاجية غير قانونية، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى ردة فعل من السلطات بموجب القانون”.

وكانت فعاليات احتجاجية غير مصرح بها قد جرت - يوم 26 مارس الماضي - وسط العاصمة الروسية موسكو وفي كبرى المدن الروسية بدعوة من المعارض الروسي أليكسي نافالني، طالبت بمكافحة الفساد وإقالة رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف بعد عرض فيلم في مطلع شهر مارس المنصر يتهم رئيس الحكومة بالفساد.

وشارك في هذه الفعاليات ، التي شهدتها العاصمة موسكو حوالي 7 إلى 8 آلاف شخص واحتجزت الشرطة الروسية أكثر من 1000 شخص من المتظاهرين، بينهم منظم هذه الفعاليات أليكسي نافالني نفسه.

وحسب مصادر المعارضة الروسية ستجري احتجاجات الجمعة المقبل تحت شعا ” مللنا ” من الحكم الحالي ومحاربة الفساد .