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أبو الفتوح: موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية انتهاك لكرامة الشعب المصري
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

أبو الفتوح: موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية انتهاك لكرامة الشعب المصري

الخميس، 27 ابريل 2017 07:00 م
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ندد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق، بموافقة البرلمان على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية.

وكتب “أبوالفتوح” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إصرار البرلمان على انتهاك الدستور بإصدار قانون الهيئات القضائية رغم رفض القضاة له، لهو عدوان قبيح وفج على كرامة المصريين وسقوط لهذا البرلمان”.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور  على عبد العال، قد وافق أمس الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية.

وتختص التعديلات التي وافق عليها البرلمان بمواد تعيين رؤساء الهيئات القضائية في أربعة قوانين شملت قانون هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.

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