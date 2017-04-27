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بالفيديو.. احتجاجات في فرنسا اعتراضا على صعود ماريان لوبان بالانتخابات
احتجاجات في فرنسا

بالفيديو.. احتجاجات في فرنسا اعتراضا على صعود ماريان لوبان بالانتخابات

الخميس، 27 ابريل 2017 06:49 م
أ ش أ

تظاهر عشرات الفرنسيين احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية وصعود مارين لوبان، مرشحة الرئاسة الفرنسية زعيمة اليمين المتطرف، للجولة الثانية والنهائية.
وحدثت مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين، وتأتي هذه الاحتجاجات بتنظيم من بعض الطلاب الذين يعتبرون أنفسهم معادين للرأسمالية والفاشية، ودعوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهر في ساحة الجمهورية في باريس.
يذكر أن 69% من المواطنين الفرنسيين أعربوا عن عدم رضاهم عن مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية، بحسب استطلاع للرأي العام أجريَّ مؤخرًا.



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