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17 مايو.. الحكم على «الطيب» في قضية الاعتداء على شوبير
احمد شوبير

17 مايو.. الحكم على «الطيب» في قضية الاعتداء على شوبير

الخميس، 27 ابريل 2017 07:05 م

حجزت محكمة أكتوبر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود البرايري وسكرتارية محمود أبو زيد قضية أحمد الطيب المعلق الرياضي، لاتهامه بالسب والتعدي على أحمد شوبير أثناء لقائهما ببرنامج العاشرة مساء لجلسة 17 مايو للحكم.

ترجع الواقعة إلى تحرير الإعلامي أحمد شوبير محضرًا بقسم شرطة أكتوبر أول، يتهم فيه المعلق الرياضي أحمد الطيب بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف والتشهير بـ”أسرته” أثناء اللقاء الذي جمع بينهما في برنامج “العاشرة مساء”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

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