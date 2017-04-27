قال المحلل السياسي الدكتور حازم عبد العظيم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يُصارح حملته الرسمية، ببرنامجه الانتخابي- بحسب ذكره.

وكتب “عبدالعظيم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” ولكنك لم تصارحنا ببرنامجك الانتخابي وكنا في حملتك الرسمية، وكان هناك مراوغات واستعلاء بعدم عرضه على شباب الحملة، وبنفس الأسلوب بتحكم مصر”.

جاء ذلك تعليقًا على تغريدة عبر الحساب الرسمي للرئيس السيسي، جاء فيها: “خلال حملتي الانتخابية صارحتكم بالتحديات التي سنواجهها”.