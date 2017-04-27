لوبن تهاجم بشراسة ماكرون الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسيةالخميس، 27 ابريل 2017 06:26 م
في لقاءاتها مع صيادي الأسماك بعد العمال، تخوض مرشحة اليمين المتشدد الفرنسي مارين لوبن حملة أشبه بحرب عصابات لتقويض فرص خصمها الوسطي ايمانويل ماكرون، الأوفر حظا في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
أبحرت لوبن فجر الخميس مع صيادين من غرو دوروا، ميناء الصيد الصغير في جنوب فرنسا، لتبدو في صورة حامية الفرنسي البسيط في وجه المرشح الذي تصفه بانه “مضارب شاب” و”ممثل العولمة الجامحة”.
وقالت لوبن في منطقة فقيرة اخترقها حزبها “الجبهة الوطنية” منذ فترة طويلة ان ماكرون “يريد تطبيق سياسة تفرط في الليبرالية” و”تلغي الضوابط بالكامل” وتلحق “دمارا اجتماعيا”.
وسرعان ما نشرت صورتها مبتسمة بمعطف مشمع أصفر يرتديه الصيادون على حسابيها في موقعي تويتر وفيسبوك اللذين يتابعهما حوالى 1,5 مليون شخص.
لكن لوبن لم تعلق على تقييم جديد بلغ حوالى 5 ملايين يورو، للضرر المحتمل اللاحق بالبرلمان الاوروبي نتيجة تسديده رواتب وظائف وهمية تولاها مساعدو نواب أوروبيين من حزبها بين 2012 و2017.
لتكذيب استطلاعات الرأي التي توقعت كافة هزيمتها في 7 مايو المقبل بدأت زعيمة اليمين المتشدد حملة هجومية تشمل لقاءات ميدانية مفاجئة في مناطق صوتت بشكل عارم لصالحها ولصالح برنامجها القاضي بتشديد الأمن ورفض أوروبا والهجرة.
كما انها تسعى لاستغلال انتقادات أثارها المرشح الوسطي مع بدء حملته للدورة الثانية واتهامه بالتصرف وكأن فوزه مفروغ منه.
ورغم تراجع بسيط لشعبية المرشح الشاب المؤيد لأوروبا (-4 له و+4 لخصمته) في استطلاع نشر صباح الخميس، ما زال ماكرون يحظى بتاييد أكبر.
وكثف ماكرون الذي تصدر مع حركته “إلى الامام” المؤسسة في العام الماضي نتائج الدورة الاولى، اللقاءات في كل حدب وصوب، من اليمين إلى اليسار ومع أرباب العمل والنقابات ورجال الدين من يهود ومسلمين وبروتستانت.
اعتمدت لوبن استراتيجية تقويض موقع خصمها التي انعكست الاربعاء في شمال البلاد في ما اسمته صحيفة ليبراسيون اليسارية “معركة اميانس″، المدينة التي شهدت مبارزة خاضها المرشحان من بعد بشأن مصير مصنع مجموعة وورلبول الاميركية الضخمة المهدد بالنقل.
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