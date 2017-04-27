أحال محافظ الإسكندرية محمد سلطان موظفا بإلإدارة الهندسية بحي وسط ،للنيابة الإدارية لتعطيله إجراءات تسليم ٦ شكاوى خاصة بعقارات مخالفة لإجراء المعاينة للبدء في تنفيذ الإزالة .

وقال بيان صدر عّن محافظة الإسكندرية اليوم إن ما قام به الموظف ، عطل أعمال الإزالة و الإضرار بالصالح العام و تمكين المقاول المخالف من استمرار أعمال البناء بدون ترخيص.

وتبين بعد التحقيق أن الموظف لم يسلم 6 شكاوي واردة إلى الحي بشأن ٦ عقارات الأول ؛ عقار رقم ٣ بشارع الكرمان الحضرية القبلية ، والثاني عقار رقم ٤٠ بشارع عمر لطفي بكامل شيزار والثالث عقار رقم ٥١ بشارع الشهيد على صالح بالحرية القبلية الإبراهيمية والرابع عقار رقم ٤١ بمحطة الحضرية القبلية أما الخامس هو العقار رقم ٦شارع ابن البابوزي بالابراهيمية والعقار السادس هو ٥ شارع البلينا بمحرم بك .

كما تبين من خلال التحقيق أن الموظف المذكور تمت إحالته مسبقا الى النيابة الإدارية بتهمه تغيبة المستمر عن العمل مما تسبب في الإضرار بالصالح العام وتأخير سير العمل وضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

يأتى هذا في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين لمنع المتعدي على حقوق الغير.

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