عطل إجراءات معاينة ٦ عقارات مخالفة
محافظ الإسكندرية يحيل موظفا بحي وسط للنيابة الإداريةالخميس، 27 ابريل 2017 06:24 م
أحال محافظ الإسكندرية محمد سلطان موظفا بإلإدارة الهندسية بحي وسط ،للنيابة الإدارية لتعطيله إجراءات تسليم ٦ شكاوى خاصة بعقارات مخالفة لإجراء المعاينة للبدء في تنفيذ الإزالة .
وقال بيان صدر عّن محافظة الإسكندرية اليوم إن ما قام به الموظف ، عطل أعمال الإزالة و الإضرار بالصالح العام و تمكين المقاول المخالف من استمرار أعمال البناء بدون ترخيص.
وتبين بعد التحقيق أن الموظف لم يسلم 6 شكاوي واردة إلى الحي بشأن ٦ عقارات الأول ؛ عقار رقم ٣ بشارع الكرمان الحضرية القبلية ، والثاني عقار رقم ٤٠ بشارع عمر لطفي بكامل شيزار والثالث عقار رقم ٥١ بشارع الشهيد على صالح بالحرية القبلية الإبراهيمية والرابع عقار رقم ٤١ بمحطة الحضرية القبلية أما الخامس هو العقار رقم ٦شارع ابن البابوزي بالابراهيمية والعقار السادس هو ٥ شارع البلينا بمحرم بك .
كما تبين من خلال التحقيق أن الموظف المذكور تمت إحالته مسبقا الى النيابة الإدارية بتهمه تغيبة المستمر عن العمل مما تسبب في الإضرار بالصالح العام وتأخير سير العمل وضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
يأتى هذا في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين لمنع المتعدي على حقوق الغير.
أش
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل
تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ...Thu, 27 Apr 2017 09:03:46 GMT
-
تدمير 3 أوكار إرهابية وحرق مزارع مخدرات في سيناءThu, 27 Apr 2017 12:51:23 GMT
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT