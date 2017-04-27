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محكمة خاصة تؤيد حكما بالسجن مدى الحياة ضد دكتاتور تشاد السابق
محكمة ‎

محكمة خاصة تؤيد حكما بالسجن مدى الحياة ضد دكتاتور تشاد السابق

الخميس، 27 ابريل 2017 06:21 م
أ ش أ

أيدت محكمة خاصة في العاصمة السنغالية داكار اليوم الخميس حكما سابقا بالإدانة والسجن مدى الحياة ضد دكتاتور تشاد السابق حسين حبري.
وأدين حبري في مايو عام 2016 بتنسيق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية – تشمل الاحتجاز غير القانوني والقمع والعبودية الجنسية – في محاكمة تمنى الكثيرون أن تصبح مثالا للقارة.
وقد ادانت المحكمة الجنائية الخاصة التي شكلها الاتحاد الإفريقي ضمن النظام القضائي السنغالي، حبري74 عاما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب وعبودية جنسية أثناء فترة رئاسته للبلاد من 1982 حتى .1990
واستأنف محاموه الحكم، ودفعوا بارتكاب أخطاء إجرائية، وانتهاكات لحقوق الدفاع، وغير ذلك من المخالفات في المحاكمة.
وسعى المحامون، الذين عينوا من قبل المحكمة لا عن طريق حبري نفسه، إلى تخفيف الحكم الصادر بحق حبري.
ولم يكن حبري حاضرا عند صدور قرار محكمة الاستئناف اليوم الخميس .
وتقدر جماعات حقوقية أن حبري مسؤول عن مقتل نحو 40 ألف شخص خلال حكمه. ويتردد أن نحو 200 ألف شخص تم تعذيبهم خلال حكم حبري. وقد أصدرت المحكمة أوامرها لحبري بدفع تعويضات تقدر بعشرات الالاف من الدولارات لضحاياه.
ويذكر أنه تم احتجاز حبري في داكار في يوليو 2013، وذلك عقب أن عاش في المنفى في السنغال لمدة 22 عاما.
وتعد محاكمة حبري، هي أول محاكمة لرئيس دولة سابق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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