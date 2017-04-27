أشادت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج حسين عبدالرحمن، بالمؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المؤتمر كان نموذجا مشرفا لتعبير الشباب عن أرائهم ومقترحاتهم في مختلف قضايا الوطن.

وقال نقيب عام الفلاحين إن مؤتمر الشباب، كان نموذجا مشرفا ومثاليا وذي أهمية كبيرة في التواصل مع الشباب والاستماع إليهم، مؤكداً على قدرة الشباب المصري، في الإبداع وأن لديهم العديد من الأفكار والاقتراحات التي تكفل حل مشكلات التعليم والصحة والبطالة والاستثمار وغيرها من المشكلات الأخرى.

وتابع إن الشباب المصري لديهم الوعي الكافي، ولكن هذا لا منع أن نقدم لهم التدريبات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل وحسن القيادة، وكذلك النصيحة التي يحتاجونها من أهل الخبرة حتي يكونوا قادرين على القيادة بكفاءة عالية، وقال: إن حضور الرئيس للمؤتمر ومناقشاته الجادة تؤكد وعيه واهتمامه بمصر وشبابها.

ووصف نقيب الفلاحين، حوار الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بمدينة الإسماعيلية، بأنه لا يخلو من الصراحة والوضوح والفهم والوعي الكامل بما يدور في خلد ليس هؤلاء الشباب فقط بل في المجتمع المصري ككل، مطالبا بضرورة الاهتمام بالتوصيات التي سيخرج بها الحوار حتي يشعر الشباب بأن هناك من يسمع لهم ويعمل علي تلبية احتياجاتهم ومطالبهم.