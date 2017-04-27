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السيسي يشهد ختام المؤتمر الدورى للشباب بمدينة الإسماعيلية
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

السيسي يشهد ختام المؤتمر الدورى للشباب بمدينة الإسماعيلية

الخميس، 27 ابريل 2017 08:19 م
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل حفل ختام المؤتمر الدورى الثالث للشباب الذى يقام بمدينة الإسماعيلية

وكان المؤتمر عقد لمدة ثلاثة أيام شارك خلاله 1200 شاب وفتاة من محافظات القناة وسيناء  بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وشخصيات عامة، ناقش خلالها عدد من القضايا الهامة والأوضاع التى تشهدها مصر، فى إطار استمرار تواصل الدولة المصرية مع الشباب، والاستماع لأفكارهم، وتعزيز قدراتهم.

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