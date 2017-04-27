قالت مجلة “يسرائيل ديفنس” الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون العسكرية، اليوم الخميس، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشباك”، نشر مقطع فيديو نادرا لطريقة عمله.

ويبدأ الفيديو بالقول إن ما يراه الشخص العادي، هو الهدوء والاستقرار، لكن مالا يراه، يكون عبارة عن سلسلة من العمليات الأمنية تتضمن الرصد والتعقب وتحديد الأهداف وتحليل المعلومات ... إلخ.