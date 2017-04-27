 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 06:30 مساءً
روابط سريعة
جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشباك» يكشف طريقة عمله
قوات الاحتلال الاسرائيلي ـ جنود الاحتلال

جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشباك» يكشف طريقة عمله

الخميس، 27 ابريل 2017 06:14 م
أ ش أ

قالت مجلة “يسرائيل ديفنس” الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون العسكرية، اليوم الخميس، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشباك”، نشر مقطع فيديو نادرا لطريقة عمله.

ويبدأ الفيديو بالقول إن ما يراه الشخص العادي، هو الهدوء والاستقرار، لكن مالا يراه، يكون عبارة عن سلسلة من العمليات الأمنية تتضمن الرصد والتعقب وتحديد الأهداف وتحليل المعلومات ... إلخ.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3