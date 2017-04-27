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مصرع 3 سيدات بحادث انقلاب سيارة نصف نقل في طنطا
انقلاب سيارة نقل اعلى الدائري ـ حادث تصادم

مصرع 3 سيدات بحادث انقلاب سيارة نصف نقل في طنطا

الخميس، 27 ابريل 2017 06:12 م
خاص - محيط

لقيت 3 عاملات مصرعهن إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقلهن إلى عملهن ببعض الحقول بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية.
وكان مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة قد تلقى إخطارا بمصرع سامية عبدالرحبم عبدالعاطي (48 سنة)، وهدى أحمد ( 40 سنة)، وبشرى محمد عجلان (28 سنة).
وتبين من التحريات انقلاب سيارة نصف كانت تقلهن إلى عملهن ببعض الحقول بنطاق المركز، وتم ضبط سائق السيارة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث وتولت التحقيق.

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