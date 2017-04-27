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خالد الجندي: الزكاة «صابونة» تطهر من الذنوب
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الزكاة «صابونة» تطهر من الذنوب

الخميس، 27 ابريل 2017 06:04 م

 
قال الشيخ خالد الجندى الداعية الإسلامي: إن شهر شعبان هو للزكاة ورمضان الصدقات، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، مضيفا «عارفين أموال الزكاة دى عاملة زى الصابونة تطهر من الذنوب».

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، «الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عن الزكاة بأنها بتغسل الناس»، لافتا «على الناس أن تستعد للدخول إلى شهر رمضان على نظافة، ولذلك نقول Yن شهر شعبان هو شهر الزكاة، ولتخفيف الأعباء عن الفقراء والمحتاجين ويكون التحرك مبكرا لفك كرب الفقراء».

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