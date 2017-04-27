أهم وسائل الرعشة الجنسية عند المرأةالخميس، 27 ابريل 2017 06:14 م
تصل المرأة إلى مرحلة “الأورجازم” ” او “الشبق الجنسي” عن طريقين أساسيين .
ولكن قبل ذلك هناك عدة قواعد رئيسية ترتكز عليها طبيعة المرأة فى مرحلة الوصول إلى ذروة النشوة الجنسية تبدأ بخطوات محددة، أولها “فترة الإستثارة” وهي الفترة التي تحدث فيها زيادة إفرازات الغدد المحيطة بالمهبل، وهي تساعد في عملية الإيلاج وتمنع حدوث آلام نتيجة الاحتكاك ، وثانيها “المداعبات” وهى المرحلة التى ينتقل الزوجان فيها إلى مرحلة الإيلاج ، ومن المعروف علميا ان المرأة تأخذ ثلاث أو أربع أضعاف الوقت الذي يأخذه الرجل في الوصول إلى الذروة، وعدد اللواتي يصلن إلى الذروة 20 % فقط من النساء .
ولكن كيف يثير الرجل امراته حتى يصلا للمتعة الجنسية ؟
بطريقين هما : إثارة البظر أو الإيلاج الكامل أو بالاثنين معا .
إثارة البظر
البظر هو العضو الأهم والأخطر في العملية الجنسية وليس له وظيفه سوى الإحساس الجنسي، وذلك لاحتوائه عل كم هائل من الألياف العصبية، ما يجعله المكان الأكثر حساسية وبه يتم إنجاح العملية الجنسية، الزوج يمكنه إثارة هذا العضو بيده أو بعضوه الذكري قبل الإيلاج، بل يمكن أن يصل بها لمرحلة الشبق قبل الإيلاج فيكون أعطى لزوجته كل ما تريد، وبإمكان المرأة أن تصل للنشوة أكثر من مرة، والنشوة التي تلي الأولى تكون أكثر إمتاعاً لأنها تحدث تلقائياً وبجهد أقل.
الإيلاج المباشر والاحتكاك بالنقطة g
عن طريق احتكاك العضو الذكرى بمنطقة جى سبوت وهى كتله صغيرة من الألياف والأنسجة داخل المهبل بمسافة 5 سم وهي نقطة مثيرة وقابلة للانتصاب يمكن للزوج اكتشافها باستخدام إصبعيه السبابة والوسطى بحيث يكون كفه لأعلى ويمكن أيضاً استخدام العضو الذكري للوصول إليها ويمكن للزوج أن يضغط على أسفل البطن حتى يجدها وهو جزء أخشن قليلاً ولكن برفق حتى لا تؤذي زوجتك ، وإثارة هذه المنطقة من شأنه أن يحدث رعشات جنسية ممتعة وقوية لاحتوائها على جسيمات شديدة الحساسية .
الا ان احتواء المرأة بالاهتمام والحب والحنان هو المحرك الأساسي لها نحو علاقة زوجية ناجحة.
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