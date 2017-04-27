القاهرة .. يبدأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زيارة هامة الى مصر، غدا، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

القاهرة.. يلقى بابا الفاتيكان، غدا، كلمة فى ختام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، وذلك عقب زيارته الرسمية للامام الاكبر بمشيخة الازهر الشريف.

القاهرة- بودجوريتسا ..يعقد برلمان جمهورية الجبل الأسود، غدا، جلسة هامة من أجل اقرار اتفاقية انضمامها إلى عضوية حلف الناتو.

دمنهور.. تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، فى الثامنة من مساء غد، حفلا فنياعلى مسرح أوبرا دمنهور، تقدم خلاله مختارات من روائع تراث الطرب الأصيل.

القاهرة.. تحتضن مكتبة المستقبل -إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة-، غدا، معرضا لطلبة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بعنوان “الطفل ولعبته..وبالته وضفيرة”.

الاقصر.. يقام، فى الخامسة من مساء غد، احتفالية للمهرجان الدولى للطبول والفنون تحت عنوان ” حوار الطبول من أجل السلام ” بمحافظة الاقصر ، وذلك ضمن فعاليات الاقصر عاصمة الثقافة العربية 2017.

القاهرة .. تستكمل، غدا، فعاليات المرحلة الأولى للدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للموسيقى المعاصرة، المقام تحت رعاية قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزراة الثقافة، وذلك بعقد ندوة للدكتورة دوريس كوستاركة بمعهد جوته بالقاهرة للحديث عن بدايات الموسيقى المعاصرة في دارمشتاد ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

القاهرة .. تنظم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، فى الواحدة من ظهر غد، حملة توعية عن مرض الاكتئاب بحديقة الأزهر.

باريس.. يشارك وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، غدا، بمالطا في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة .. يقيم فريق مبادرة “كوما” النوبية، غدا، فعاليته الرابعة على مسرح الفلكى، ويستعرض خلالها 8 قصص نجاح مختلفة لشباب وفتيات من النوبة.

بيروت .. يقود لاعب كرة القدم العالمي البرازيلي رونالدينيو، غدا، فريق قدامى نادي برشلونة الإسباني، في مواجهة فريق قدامى ريال مدريد، على ملعب المدينة الرياضية ببيروت، مساء بعد غد الجمعة.

القاهرة .. تختتم، غدا، فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثاني للفنون المسرحية، المقام بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

القاهرة.. يبدأ وفدا من مؤسسة “شون كلينك” الألمانية يضم الخبير سافوي، والدكتور مصطفى صدقي، غدا، عقد محاضرات طبية يومية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لشرح بعض التعليمات لما بعد عمليات الرباط الصليبي وإصابات الملاعب.

القاهرة .. يعرض على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية، فى الثامنة من مساء غد، حفل ريسيتال فيولينه وبيانون يحييه الفنان” حسام شحاته” .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى السابعة والنصف من مساء غد، حفلا للانشاد الصوفى، تحييه فرقة ” الحضرة”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية .

المنصورة.. ينظم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة احتفالية، فى الرابعة بعد عصر غد، بمناسبة عيد تحرير سيناء تتضمن (عرض فنى لفريق الكورال ولقاء شعرى ومحاضرة بعنوان حدود مصر الشرقية عبر التاريخ ) وذلك بحديقة القصر .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة والنصف من مساء غد، حفلا موسيقيا يحييه الفنان هشام خرما، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

القاهرة .. من المقرر أن يستضيف صالون محمد حسن عبد الله الثقافى، فى السابعة من مساء غد، الدكتورة عزة هيكل، الكاتبة والناشطة فى حقوق المرأة وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمقره الكائن بالمعادى.

الاسكندرية.. يقيم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، غدا، حفل موسيقى عربية معاصرة لفرقة “بساطة”.

طنطا.. يلتقى فريقا طنطا والزمالك، فى الخامسة من مساء غد، على استاد غزل المحلة، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ26 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

الاسكندرية .. يلتقى فريقا الاسماعيلى والمصرى، فى السابعة والنصف من مساء غد، على استاد حرس الحدود(المكس) ، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ26 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة- مدريد.. يلتقى فريقا فياريال وسبورتنج خيخون الاسبانى، فى العاشرة إلا ربع من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ35 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.

القاهرة – برلين ..يلتقى فريقا باير ليفركوزن وشالكه الالمانى، فى التاسعة والنصف من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الدورى الالمانى لكرة القدم.

القاهرة – باريس.. يلتقى فريقا انجيه وليون الفرنسى، فى العاشرة إلا ربع من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع 35 من الدورى الفرنسى لكرة القدم.