عقرت سلعوة ضالة 3 أشخاص من أسرة واحدة بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم بعد مطاردتها أمام منازلهم بالقرية.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطار من اللواء علاء يحيى مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث، وتبين من التحقيقات أن حيوانا غريب الاطوار يشبه السلعوة قام بمطاردة بعض اهالى القرية وتمكن من عقر 3 بإصابات متنوعة وهم (هالة م ع 43 سنة ) ربة منزل مصابة بعقر بالقدم اليمنى، ونجلها (محمود عبد التواب 20 سنة ) فلاح مصاب بعقر باليد اليمنى، ونجل شقيق الأولى( محمد محمود س 8 سنوات ) طالب مصاب بعقر باليد اليمنى وجميعهم مقيمون بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم وحالتهم العامة مستقرة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3065 لسنة 2017 إدارى مركز الفيوم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.