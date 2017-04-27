شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة تظهر خلالها بلوك جديد، حيث قامت بـ “تغميق” شعرها واعتمدت على الماكياج الفاتح.

وقد تفاعل الجمهور مع الصورة، التي نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، معجبين بالشكل الجديد الذي ظهرت به وآخر تساءل عن الجديد الفترة القادمة.