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"النصاب القانونى" يرجئ إصدار قانون العلاوة الاجتماعية للأسبوع المقبل
مجلس النواب

"النصاب القانونى" يرجئ إصدار قانون العلاوة الاجتماعية للأسبوع المقبل

الخميس، 27 ابريل 2017 05:36 م

تسبب عدم اكتمال النصاب القانونى بواقع ثلثى اعضاء مجلس النواب في تأجيل إعلان الموافقة النهائية على قانون منح العلاوة الاجتماعية المحددة بـ 10% للعاملين غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية اعتبارا من اول يوليو 2016.

وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان عن أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة، مشيرا الى ان هذا التوقيت لن يؤثر على صرف العلاوة الشهر القادم على ان يتم صرف المتجمد منها عن الشهور حتى ابريل الجاري جملة واحدة.

ويستلزم هذا القانون موافقة ثلثى أعضاء المجلس على الأقل نظرا لتطبيقه بأثر رجعى ويتعين الموافقة نداء بالاسم.

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