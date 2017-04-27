اكدت الصين اليوم الخميس انها ستقرر كيفية تطوير حاملات الطائرات لديها والمرافق المساندة لها وفقا لاحتياجاتها، وذلك بعد يوم واحد من تدشينها لثانى حاملة طائرات تمتلكها والتي تعد الأولى التي تقوم ببنائها محليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية يانغ يو جون - في مؤتمر صحفي - إن الصين ستضع خطة شاملة بخصوص حاملات طائراتها والبنى الأساسية الرئيسية الداعمة لها مثل الموانئ ومرافق التدريب والمرافق اللوجيستية.

وقال يانغ انه سيتم الكشف عن اسم الحاملة الجديدة عندما يتم تسليمها رسميا إلى البحرية الصينية.

كانت الصين دشنت - صباح أمس - حاملة طائراتها الثانية والتي هي من طراز 001A، والتي من المتوقع أنها ستدخل الخدمة بحلول عام 2020، في حوض بناء السفن في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد وحضر مراسم التدشين التي تأتى بعد أيام قليلة من الاحتفال بيوم البحرية الصينية، فان تشان لونغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، وكذا قادة قوات جيش التحرير الشعبي الصيني.

ووفقا لأحد الخبراء العسكريين فإنه خلافا لحاملة الطائرات الاولى التى تمتلكها الصين “لياونينغ” التي هي من طراز 001 والتي كانت تم بناؤها في أوكرانيا في عهد الاتحاد السوفيتي السابق ثم اشترتها الصين وقامت بتطويرها، فإن حاملة الطائرات الجديدة تعد أكثر تقدما من حيث التصميم والقدرات والتقنيات القتالية التي تتميز بها.

ويعتقد الخبراء انه من أجل حماية الصين لأراضيها وأيضا لمصالحها الخارجية فإنها تحتاج إلى مجموعتين من حاملات الطائرات الضاربة في غرب المحيط الهادئ ومجموعتين أخريين في المحيط الهندي. لذلك ووفقا لهم، فهي بحاجة إلى أن تمتلك من خمسة إلى ستة حاملات طائرات على الأقل في المستقبل.

من جانب آخر دعا يانغ - خلال المؤتمر الصحفي - وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وغيره من كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الصين ترغب في العمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة فى إدارة المخاطر وتسوية الخلافات كما أنها ترغب في مواصلة الجهود لزيادة الثقة المتبادلة بين الجيشين.