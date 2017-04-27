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المفتي : حرب مصر المقدسة ضد الإرهاب دعم حقيقي للسلام العالمي
المفتي شوقي علام

على هامش لقائه بالعاهل البلجيكي

المفتي : حرب مصر المقدسة ضد الإرهاب دعم حقيقي للسلام العالمي

الخميس، 27 ابريل 2017 05:27 م
خاص - محيط

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الحرب التي تخوضها مصر ضد قوى الظلام الإرهابية التي أراقت الدماء ولم تفرق بين دين ولا عرق، هي دعم للسلام العالمي وتعزيز للقيم الإنسانية المشتركة، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين رسالة الإسلام النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسلام، وبين المغالطات والممارسات التي ظهرت من أولئك المتطرفين والإرهابيين الذين يشوهون تعاليم الإسلام السمحة.

وشدد المفتى -في مباحثات أجراها مع العاهل البلجيكي، الملك فيليب، في القصر الملكي بالعاصمة بروكسل ظهرَ اليوم- على أن جرائم الإرهابيين تتعارض كليًّا مع الجوهر الحقيقي لرسالة الإسلام والفهم الصحيح لتعاليمه.

ودعا مفتي الجمهورية المنتدياتِ الدوليةَ ودوائر صُنْع القرار العالمي إلى إتاحة الفرصة الكاملة أمام العلماء المتخصصين للتحدث بلسان الدين الإسلامي؛ “حتى لا نترك الساحة للمتطرفين الذين يشوهون الإسلام ويهدمون الإنسان”.

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