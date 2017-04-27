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أكثر من ألفي سائحًا من مختلف الجنسيات يزورون «دهب» خلال 24 ساعة
منتجعات دهب

أكثر من ألفي سائحًا من مختلف الجنسيات يزورون «دهب» خلال 24 ساعة

الخميس، 27 ابريل 2017 05:15 م
محيط: أ. ش. أ

زار مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، 1218 سائحا، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 379 سائحا أجنبيا و828 سائحا مصريا و 11 سائحا عربيا.

وصرح رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب اللواء طارق لطفى بأن السائحين قاموا بزيارة مناطق “البلو هول” و “الثري بول” و”اللاجونا” لممارسة رياضة الغوص.

كما قام السائحون برحلات سفاري إلى وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في “أبوجالوم” و”البلو لاجون” عن طريق الجمال والمراكب.

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