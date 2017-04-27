"هواوي" تطلق حملة للحجز المسبق لهواتف "P10 وP10 Plus "وتفاجئ عملائهاالخميس، 27 ابريل 2017 05:12 م
أطلقت شركة هواوي حملة الحجز المسبق لهواتفها الرائدة الجديدة P10 وP10 Plus فى الأسواق المصرية حيث يحصل كل من يقوم بالحجز المسبق لأحد الهاتفين في الفترة بين 1 مايو الى 8 مايو على إقامة مجانية لمدة 3 ليالى بفندق 5 نجوم لشخصين . يأتى ذلك في إطار حرص الشركة على إسعاد عملائها من خلال الاستمتاع بتلك الجوائز فضلا عن أفضل الهواتف الذكية في العالم.
قال جورج لي مدير مكتب هواوي مصر: ” تلقت الشركة فى الاونة الاخيرة الكثير من الطلبات و الإستفسارات حول موعد بدء بيع هواتف P10 وP10 Plus الجديدة لذلك قررت الشركة إطلاق حملة الحجز المسبق التي تأتي كخطوة تقديرية لعملائنا الأوفياء من خلال إستراتيجية الشركة التي دائما ما تضع عملائها على رأس أولوياتها وتوفير كل الحلول الممكنة لهم. وأوضح جورج: “أننا فى هواوى استطعنا المزج بين إرضاء عملائنا من خلال إنتاج هواتف جديدة تصنع الفارق لمستخدميها و بين مكافأة عملائنا المتميزين من خلال عروضنا التي دائما ما تستهدف إسعادهم.”
يذكر أن قامت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بإطلاق هاتفيها P10 وP10 Plus عالمياً من خلال فعاليات المؤتمر الدولي للهاتف المحمول (MWC 2017) لينضما الى سلسلة هواتف P المتميزة.
فيما استطاع هاتفي P10 وP10 Plus الحصول على اكثر من 42 جوائز خلال فترة المعرض الدولى أبرزها جائزة أفضل هاتف ذكي ‘‘Best Smartphone’‘، وجائزة أفضل المنتجات بالمعرض الدولى ‘‘Best Product’’ وجائزة أفضل المنتجات التي يمكن ان تقتنيها خلال المعرض ‘‘Top Pick’‘.
يجمع الهاتفان بين الجودة العالية والاداء القوى وأحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا حيث تم أضافة عدة مميزات من اهما الجيل الثاني من كاميرات مزدوجة العدسات المصنعة بالتعاون مع عملاق التصوير الفوتغرافى الالمانى لايكا ولاول مرة كاميرا لايكا الامامية التى اضافتها الشركة.كما يأتى الهاتفان بمعالج Kirin 960 الذى يعتبر واحد من الافضل فى العالم من حيث السرعة والاداء الفريد من نوعه.
من المقرر أن يتم اطلاق هاتفى P10 وP10 Plus رسمياً في مصر خلال النصف الأول من شهر مايو على ان يتم توفيرهما من خلال جميع وكلاء هواوى فى حين تتوقع الشركة تحقيق نجاحاً مبهراً خاصة بعد الشعبية الجارفة لهاتفى P8 و P9 بين المستهلكين المصريين و اكتساحهما للسوق المصرية. لتأتي شركة هواوي و تنجح في إنتاج هاتفين قادران على قلب موازين الهواتف الذكية المتطورة في العالم.
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