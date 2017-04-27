نشرت وكالة رويترز للأنباء أول صور للمشتبه به فى حادث الحكومة البريطانية بعدما تم إلقاء القبض عليه قبل وصول لمقر رئيسة الوزراء تيريزا ماى، وقالت الشرطة البريطانية انها ستوجه تهمة الإرهاب للمعتقل فى الحادث.

وأكدت الشرطة أن الرجل الموقوف قرب البرلمان فى لندن يشتبه بأنه كان يريد ارتكاب عمل إرهابى وجارى التعامل مع الحادث.

وأضافت الشرطة البريطانية اليوم الخميس أنها ألقت القبض على رجل بعدما شوهد رجال شرطة مسلحون على طريق وايتهول المؤدى إلى عدد من الوزارات بينما قال مراسل بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم العثورعلى سكينتين بالطريق ، فيما أكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن تيريزا ماى لم تكن داخل مقر الحكومة.

وأضافت الشرطة إنه لم يصب أحد فى الواقعة دون الخوض فى التفاصيل. وقال مراسل الشؤون المحلية فى (بي.بي.سي) على تويتر إن السكينتين شوهدتا على الأرض بما فى ذلك “سكين كبيرة لتقطيع الخبز”.