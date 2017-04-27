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الشرطة الألمانية: إصابة شخص فى إطلاق نار على مستشفى ببرلين
الشرطة الألمانية تحاصر المشتبه به0

الشرطة الألمانية: إصابة شخص فى إطلاق نار على مستشفى ببرلين

الخميس، 27 ابريل 2017 04:51 م
أ ش أ

أفادت وكالة رويترز للأنباء فى نبأ عاجل لها  اليوم الخميس ، بإصابة شخص فى حادث إطلاق نار بمستشفى ببرلين.
وأعلن التلفزيون الألمانى على تويتر أن الشرطة قامت بإغلاق المنطقة المحيطة بالمستشفى ، فيما أكدت الشرطة أنها هى التى أطلقت النارعند المستشفى  دون ذكر تفاصيل عن الحادث.

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