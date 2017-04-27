نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة من مالكها بالإكراه والاستيلاء على مبلغ 635 ألف جنيه ، وإعادة السيارة والمبلغ المسروق.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ من المدعو”محمد أ.ص” 53 سنة تاجر ، ومقيم بمحافظة الجيزة ، بقيام 3 أشخاص مجهولين بالاستيلاء كرهاً تحت تهديد السلاح على السيارة ملكه ومبلغ 635 ألف جنيه من متحصلات تجارته ، حال سيره بالسيارة بمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة طوخ وبصحبته المدعو “حلمي ع.س” 34 سنة سائق، ومقيم الجيزة، حيث تم العثور على السيارة بالقرب من مكان الحادث وتبين استيلاء الجناة على المبلغ المالي.

وتوصلت فرق البحث ،من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات ، إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من المدعو”رفعت س.أ” 34 سنة ومقيم دائرة مركز شرطة طوخ ، مسجل شقى خطر ” فرض سيطرة”، سبق إتهامه فى 4 قضايا متنوعة ، والمدعو”عماد س.أ” 25 سنة شقيق الأول ، ومقيم بذات العنوان ، سبق اتهامه في 3 قضايا ” قتل– سلاح “، والمدعو”محمد م.ع” 33 سنة ومقيم دائرة مركز شرطة طوخ، سبق اتهامه في 5 قضايا ” قتل – مخدرات – سلاح ” – “هارب”.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ،وباستهداف المتهمين تم ضبط المتهمين الأول والثاني وتبين هروب الثالث، واعترفا بارتكاب الواقعة من خلال رصد المجني عليهما أثناء تحصيلهما مبالغ مالية خاصة بتجارتهما ، وقاموا بتقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط مبلغ مالى قدره ( 504,800 ألف جنيه ) من إجمالي المبلغ المستولى عليه بمساكن المتهمين المذكورين ، والمبلغ المالى المتبقى بحوزة المتهم الهارب.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، و تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .