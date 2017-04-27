أضحى استخدام الهواتف أثناء قيادة السيارات، أحد مسببات حوادث السير الشائعة، خلال السنوات الماضية، ولذلك تعكف شركة “سامسونج” منذ فترة، على تطوير تطبيق يتولى الإجابة عن الرسائل الواردة حين يكون المستخدم منهمكا في السياقة.

ويتيح التطبيق الذي تم تجريبه في هولندا، خيارين اثنين من الرد على الرسائل، ففي صيغة أولى، يبعث بإشعارات تلقائية يخبر فيها أن المستخدم بصدد القيادة، وبالتالي فهو عادم قادر على الإجابة، أما الرد الثاني، فيكون من خلال صور متحركة “GIF” مسلية.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية، السماح لمستخدمي التطبيق بإنشاء الرد الذي يريدون إرساله إلى أصدقائهم، أثناء القيادة.

وبحسب ما ذكر موقع “ماشابل”، فإن سامسونج لم تشر إلى الطريقة التي سيعمل بها التطبيق، وكيف سيميز بين من يقودون سيارات خاصة ومن يستخدمون وسائل نقل عامة ولا يحتاجون إلى التوقف عن استخدام هواتفهم.

وتتعرض شركات التقنية لانتقادات واسعة بسبب عدم تحركها إزاء حوادث السير المتزايدة بسبب استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة.