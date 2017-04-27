هاجم حماده أنور المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مسئولى الكاف بعد اختيارهم لوائل جمعة لاعب الاهلى السابق لسحب قرعة دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا بالأمس.

موضحا أن الاتحاد الأفريقى لا ينظر سوى إلى لاعبى الأهلى فى اختيار القرعة الخاصة ببطولاته.

وواصل أنور هجومه على الاتحاد الأفريقى قائلا ” إن العاملين بالاتحاد الأفريقى ينتمون إلى الاهلى وهو الامر الذى يؤدى إلى اختيار نجوم الأحمر دون غيرهم داخل القارة الأفريقية.