السيسي: «لا أريد إلا رضا الله ورعايتي لـ 92 مليون مصري»الخميس، 27 ابريل 2017 05:48 م
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للقائمين على الإعلام بالابتعاد عن الأسلوب التحفيزي من أجل تعبئة الرأي العام ضد القيادة السياسية، قائلا: “من فضلكم عند نقل الواقع للمصريين أبتعدوا عن الأسلوب التحفيزي”.
وأضاف”السيسي” خلال كلمته بمؤتمر الشباب اليوم، أنا يوميا بصحي الساعة 4 صباحا و لا بخاف على حياتي ولا صحتي، خوفي على مصر فقط، لا أريد إلا رضا الله لحسن رعايتي لـ 92 مليون مصر.
جاء ذلك في إحدى جلسات اليوم الثالث للمؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، الذي ينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
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