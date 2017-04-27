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مشايخ بالأوقاف يؤذنون العصر ويصلونه داخل كنيسة العذراء بالإسماعيلية
وزارة الأوقاف

مشايخ بالأوقاف يؤذنون العصر ويصلونه داخل كنيسة العذراء بالإسماعيلية

الخميس، 27 ابريل 2017 05:18 م

فاجئ مجموعة من مشايخ الأوقاف والأزهر، أثناء حضورهم لقاء احتفالية “المحبة والوحدة الوطنية” بكنيسة العذراء بالتل الكبير فى الإسماعيلية، بأذان العصر داخل الكنيسة ثم أقامو الصلاة وصلوا جماعة.

وخلال الاحتفالية رحب صاحب الدعوة الأنبا لوقا سلامة راعى كنيسة السيدة العذراء بالتل الكبير، والأنبا حبيب صابر، والأب مكسميوس بخيت بشير راعى كنيسة القنطرة غرب، بالحضور مسلمين ومسيحيين.

حضر فعاليات الاحتفالية المهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونائبه سعد بغدادى، وعددا من القيادات التنفيذية وأهالى مركز التل الكبير من الفتيات والسيدات.

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