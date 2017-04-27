عقار رخيص قد ينقذ أرواح آلاف الأمهات في العالم الناميالخميس، 27 ابريل 2017 04:37 م
أظهرت دراسة أن عقارا رخيصا متوفرا على نطاق واسع من الممكن أن ينقذ حياة واحدة من كل ثلاثة من 100 ألف أم جديدة ينزفن حتى الموت بعد الولادة كل عام وأكثرهن في الدول النامية.
وهذه أول دراسة على استخدام ذلك العقار لعلاج النزيف عقب الولادة.
ووجد الباحثون بعد تجربة عقار حمض الترانيكساميك أو (تي.إكس.إيه) على 20 ألف امرأة أنه خفض عدد حالات الوفاة بسبب النزيف عقب الولادة بنسبة 31 في المئة إذا جرى تناوله خلال ثلاث ساعات. وأضافوا أن كلفة العقار تبلغ نحو 2.5 دولار في معظم الدول.
وبما أن (تي.إكس.إيه) يعمل على منع سيولة الدم وجد الباحثون أيضا أنه خفض الحاجة للجراحات العاجلة من أجل السيطرة على النزيف بأكثر من الثلث.
وقالت حليمة شكور الأستاذة المساعدة بكلية لندن للصحة العامة وطب الأمراض الاستوائية والتي شاركت في قيادة الدراسة “إنه آمن وسعره مناسب ويسهل تصنيعه ونأمل أن يستخدمه الأطباء في أقرب وقت ممكن عقب بداية النزف بعد الولادة”.
شملت الدراسة أمهات من 193 مستشفى في 21 دولة خاصة في أفريقيا وآسيا وأيضا في بريطانيا وأماكن أخرى عانين من نزيف بعد الولادة وهو السبب الرئيسي لوفاة الأمهات في أنحاء العالم.
ويعرف الأطباء النزيف بعد الولادة بأنه فقد أكثر من 500 ملليلتر خلال 24 ساعة من الولادة.
وأظهرت النتائج أنه من بين النساء اللائي أعطين حمض الترانيكساميك خلال ثلاث ساعات توفي 89 بسبب النزيف مقارنة مع 127 أعطين دواء بديلا. ولم تظهر آثار جانبية للعقار سواء على الأمهات أو الرضع.
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