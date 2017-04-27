ينفذ المعارض البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي يمضي حكماً بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم، اضراباً جديداً عن الطعام للطالبة “باحترام حقوق السجناء” من قبل إدارة السجن.

وقال “مركز الخليج لحقوق الانسان” في بيان، ان الخواجة الذي يحمل ايضاً الجنسية الدنماركية بدأ الاضراب عن الطعام في 12 ابريل، في خامس اضراب عن الطعام منذ توقيفه في ابريل 2011.

وأوضح ان الخواجة يطالب “باحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لجميع السجناء من قبل إدارة السجن” في العاصمة المنامة.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.

وكانت محكمة استثنائية حكمت على الخواجة في ونيو 2011 مع عشرين معارضاً آخر بالسجن بتهمة التآمر على نظام الحكم. وحكم على سبعة من المجموعة بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بعقوبات تتراوح بين سنتين و15 سنة. واعتبرت منظمات حقوقية الخواجة “سجين رأي”.

ودعا “مركز الخليج لحقوق الإنسان” الى “الإجلاء الطبي الفوري لعبد الهادي الخواجة خارج البحرين حيث أن حياته في خطر وشيك ويحتاج إلى رعاية طبية مناسبة”.