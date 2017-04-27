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بالفيديو.. أشرف الفيل: يجوز تقسيط زكاة الحلي
أشرف الفيل

بالفيديو.. أشرف الفيل: يجوز تقسيط زكاة الحلي

الخميس، 27 ابريل 2017 07:09 م
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قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، إن السيدة التى تمتلك ذهب ميراث أو تدخر أموالها فيه، يجب عليها أن تخرج زكاة الحُلي.

وأضاف الفيل خلال برنامج ” لعلهم يفقهون”، على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “الذهب المدخر، يجب أن يخرج عليه، زكاة وحتى لو بالتقسيط، لأنه دين عليها”.



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