قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، إن السيدة التى تمتلك ذهب ميراث أو تدخر أموالها فيه، يجب عليها أن تخرج زكاة الحُلي.

وأضاف الفيل خلال برنامج ” لعلهم يفقهون”، على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “الذهب المدخر، يجب أن يخرج عليه، زكاة وحتى لو بالتقسيط، لأنه دين عليها”.