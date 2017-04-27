نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، تقارير تفيد بوجود تحضيرات لاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.. واصفا التقارير بـ “التخمين”.

وقال “بيسكوف” - في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية - ردًا على سؤال حول إمكانية وجود لقاء بين الزعيمين في شهر مايو القادم، وهل هناك أي تحضيرات : “لا شيء حتى الآن”.

يشار إلى أن صحيفة “كوميرسانت” الروسية نقلت عن مصادر حكومية معلومات تشير إلى أنه من الممكن أن يجتمع الزعيمان الروسي والأمريكي في نهاية الشهر القادم في دولة أوروبية.

ولفتت إلى أنه من المكن أن يأتي الاجتماع في نهاية مايو قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي من المقرر أن تستضيفها هامبورج في يوليو المقبل.