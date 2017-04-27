سامسونج تبدأ بإنتاج شاشات جديدة لهواتف "جالاكسي إكس" المنتظرةالخميس، 27 ابريل 2017 04:31 م
أكدت مواقع مهتمة بشؤون الإلكترونيات أن شركة سامسونج تستعد لإنتاج شاشات قابلة للطي من نوع AMOLED لهواتفها من فئة “غالاكسي إكس” المنتظرة.
ووفقا لموقع The Investor فإن “الشركة تستعد لإنتاج شاشات جديدة قابلة للطي مخصصة لمشروع هواتف “جالاكسي إكس”، المتوقع طرحها في السوق قبل نهاية 2017”.
وأشار الموقع إلى أن دقة هذه الشاشات ستكون مماثلة لدقة شاشات أجهزة التلفاز الحديثة من نوع Ultra HD، وحجمها لن يتجاوز الـ 5.5 بوصة، أي أنها لن تستخدم في هواتف (غالاكسي-نوت8) المستقبلية”.
ويذكر أن مصادر مقربة من سامسونغ كانت قد أكدت في وقت سابق أن الشركة تعتزم العام 2017، إطلاق هواتف بشاشة مرنة قابلة للطي، حيث من المرجح أن تحمل تلك الهواتف اسم “غالاكسي إكس”، والتي ستساعد على استعادة اسمها في السوق العالمية، وخصوصا بعد الخسارات التي تكبدتها عند سحب أجهزة “نوت-7” من الأسواق بداية 2017.
وتشير التقارير إلى أن سامسونغ ستكون أول شركة تصنع هذا النوع من الهواتف، ومن المتوقع أن “تنتج أكثر من 100 ألف نسخة من هذا الهاتف مع نهاية العام الجاري”.
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