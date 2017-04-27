أكد المسؤولون في موقع علي إكسبرس الصيني الشهير أن سكان عدد من المدن الروسية سيتمكنون من استلام طلباتهم خلال 24 ساعة في حال توفرها في مستودعات الشركة بروسيا.

وفي بيان صادر عن، مارك زافادسكي، رئيس قسم الترويج للموقع في روسيا قال: “أصبح بإمكان سكان 20 مدينة روسية كبيرة أن يستلموا طلباتهم التي حجزوها من الموقع عبر الإنترنت، خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، في حال كانت تلك البضائع موجودة في مستودعات الشركة في روسيا، كما سيتمكن سكان 50 مدينة روسية أخرى من الحصول على طلباتهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام”.

من جانبه علق موقع rsute.ru على تلك الأخبار بأن “البضائع التي سيسلمها الموقع لزبائنه في روسيا بسرعة، هي تلك التي يبيعها التجار الروس كهواتف سامسونغ وآيفون الذكية، وكمبيوترات أسوس ولينوفا المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ومع الوقت ستتوسع قائمة تلك البضائع”.

يذكر أن موقع علي إكسبرس كان قد صرح في وقت سابق بأنه سيبدأ ببيع البضائع بالتقسيط للزبائن في روسيا، اعتبارا من 24 أبريل 2017، أي منذ أن بدأ بالتعامل مع منظومة “تينكوف” البنكية.

يذكر أن موقع علي إكسبرس التابع لمجموعة “علي بابا” الصينية لبيع البضائع بسعر الجملة، هو واحد من أكبر المواقع العالمية الإلكترونية المخصصة للتجارة عبر الإنترنت، فمنذ بداية عام 2017، قام قرابة 70 مليون مستخدم بزيارة الموقع في روسيا وحدها.