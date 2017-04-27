ميناء غرب بورسعيد يستقبل أكثر من 3 آلاف طن حديد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسجيل تداول 30 سفينة.

وذكر بيان للموانئ اليوم أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة البضائع “SEMELA” والتي ترفع علم كومورس قادمة من إيطاليا ويبلغ طولها 119 مترا والغاطس 7.2 متر، وذلك لتفريغ 3364 طن حديد فيما يتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.

كما سجل الميناء خروج 4 سفن حاويات فيما يتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ فيما يتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

ونوه البيان بأنه يجرى التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافه الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.