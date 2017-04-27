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علماء كندا يصممون برنامجا يحاكي صوت الإنسان بدقة متناهية!
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علماء كندا يصممون برنامجا يحاكي صوت الإنسان بدقة متناهية!

الخميس، 27 ابريل 2017 04:24 م

تمكن علماء من جامعة مونتريال الكندية من تصميم برنامج إلكتروني جديد قادر على نسخ صوت الإنسان وتقليده بدقة عالية.

وقال المشرفون على فكرة برنامج Lyrebird الجديد إن “تقنية مزج وتسجيل الكلام الجديدة التي ابتكرناها قادرة على نسخ الصوت وتقليده بدقة، يكفي أن يقوم البرنامج بتسجيل دقيقة واحدة من خطاب أو كلام أي شخص، ليستطيع الكمبيوتر خلق كلمات وعبارات يصعب تميزها عن كلام المتحدث”.

وأوضحوا أن “البرنامج الجديد يعتمد مجموعة من التقنيات الحاسوبية الدقيقة، والتي بفضلها يستطيع معالج الكمبيوتر استخدام الخوارزميات الحسابية لخلق أكثر من ألف احتمال لفظي في نصف ثانية فقط، ورغم أن التقنية ما تزال بحاجة إلى التطوير، إلا أن أي شخص سيسمع الكلمات والعبارات التي تصدرها سيخمن على الفور الشخص المراد محاكاة صوته”.

وأشاروا إلى أن هذا البرنامج يعتبر خطوة مهمة في علم الصوتيات، لكن من المحتمل أن يُستغل مستقبلا من قبل المخترقين وقراصنة الإنترنت لخلق أخبار كاذبة أو مضللة، لذلك تم إتاحة خوارزمياته للعموم ليعلم الجميع أن التسجيلات لم تعد أداة لإدانة أي شخص في المستقبل.

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