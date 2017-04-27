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اجتماع اللجنة الثلاثية لدراسة آثار "سد النهضة" يقرر استكمال النقاش بعد أسبوعين بأديس أبابا
سد النهضة

اجتماع اللجنة الثلاثية لدراسة آثار "سد النهضة" يقرر استكمال النقاش بعد أسبوعين بأديس أبابا

الخميس، 27 ابريل 2017 04:39 م
أ ش أ

اتفق ممثلو دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر- إثيوبيا- السودان) على استكمال النقاش حول النقاط المتبقية من الدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب، بعد أسبوعين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الثلاثية الوطنية لدراسة آثار سد النهضة بحضور ممثلي دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر- إثيوبيا- السودان) وكذلك الشركات الاستشارية الفرنسية (بى ار ال- ارتيليا)، والذي اختتم فعالياته مساء أمس الأربعاء بالقاهرة، وكان الغرض الأساسي من الاجتماع هو مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي للدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب.

وقام ممثلو الدول على مدار أربعة أيام بالاتفاق على المجموعة الأولى للملاحظات الفنية حيث تم تسليمها للاستشاري الفرنسي للأخذ بها عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي وقد توافقت الدول الثلاث على استكمال النقاش حول النقاط المتبقية بعد أسبوعين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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