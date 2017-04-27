إحالة مشروعي "تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين" و"التسعير الجبري" للجان البرلمان المختصةالخميس، 27 ابريل 2017 04:24 م
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في مسائل الولاة على النفس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية.
وأحال عبد العال - في جلسة اليوم - مشروع قانون مقدما من النائب طارق الخولي و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروعا قانون مقدما من النائب مصطفى الجندي و70 نائبا آخرين بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس - أيضا - قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين جمهوريتي مصر وجيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس النواب على إحالة 65 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به
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