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لأول مرة سبيس إكس تطلق قمرا صناعيا للاستخبارات الأمريكية
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لأول مرة سبيس إكس تطلق قمرا صناعيا للاستخبارات الأمريكية

الخميس، 27 ابريل 2017 04:19 م

في خطوة هي الأولى من نوعها قررت شركة الصناعات الفضائية الأمريكية “سبيس إكس” إرسال قمر صناعي تابع للاستخبارات الأمريكية إلى الفضاء.

ووفقا للمعلومات الواردة على موقع Space Flight Now “سيطلق، الأحد 30 أبريل 2017، القمر الصناعي على متن الصاروخ فالكون-9 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث من المقرر أن تجري العملية بين الـ 7 و9 صباحا بالتوقيت المحلي”.

وبهذا الخصوص أكدت صحيفة Nasa Space Flight أن “إطلاق هذا القمر ونجاحه بمهمته سيفتح أبوابا واسعة لتوقيع عقود رابحة جديدة في مجال الأمن القومي، وبهذه الخطوة تكون شركة سبيس إكس أول شركة تقوم بإرسال أقمار صناعية للأهداف العسكرية الأمريكية بعد شركة United Launch Alliance الخاصة”.

وتشير المعلومات الواردة عن “سبيس إكس” أن الشركة تنوي استرجاع الصاروخ الذي سيحمل القمر الصناعي إلى الفضاء بعد نجاح المهمة، حيث من المخطط أن يهبط في مكان قريب من القاعدة التي سيطلق منها، ولأسباب تتعلق بأمن المهمة ستبث عملية الهبوط على موقع الشركة لعدة دقائق فقط.

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