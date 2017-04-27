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رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان يصل القاهرة
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رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان يصل القاهرة

الخميس، 27 ابريل 2017 04:27 م
أ ش أ

وصل الكاردينال “جان لوى توران” رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان إلى القاهرة اليوم الخميس، قادما على رأس وفد من روما ضمن مقدمة البابا “فرانسيس الثاني” بابا الفاتكيان الذي يزور مصر غدا الجمعة.

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