قرارات وزارية تطيح برئيسي «النصر» و«السويس لتصنيع البترول»الخميس، 27 ابريل 2017 04:19 م
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات في شركتين تابعين للوزارة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لضخ دماء جديدة لتطوير أداء العمل بالوزارة.
وشملت حركة التنقلات تعيين الكيميائي نبيل فهمي عبد الخالق مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، رئيساً لشركة النصر للبترول، وتعيين المهندس محمد أحمد عليوة مساعد رئيس شركة النصر للبترول، رئيساً لشركة السويس لتصنيع البترول.
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