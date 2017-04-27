 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 05:13 مساءً
روابط سريعة
قرارات وزارية تطيح برئيسي «النصر» و«السويس لتصنيع البترول»
طارق الملا وزير البترول

قرارات وزارية تطيح برئيسي «النصر» و«السويس لتصنيع البترول»

الخميس، 27 ابريل 2017 04:19 م
محيط: أ. ش. أ

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات في شركتين تابعين للوزارة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لضخ دماء جديدة لتطوير أداء العمل بالوزارة.

وشملت حركة التنقلات تعيين الكيميائي نبيل فهمي عبد الخالق مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، رئيساً لشركة النصر للبترول، وتعيين المهندس محمد أحمد عليوة مساعد رئيس شركة النصر للبترول، رئيساً لشركة السويس لتصنيع البترول.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3