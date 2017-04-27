اكتشف فريق من العلماء في معهد علم الفلك والفضاء الكوري الجنوبي مجرة تشبه قنديل البحر.

وقد نشر موقع Phys.org العلمي نتائج الدراسة التي جاء فيها أن المجرة واقعة في تكتل المجرات Abell 267، الذي يبعد عن الأرض مسافة تقدر بـ مليار سنة ضوئية. وتنتمي المجرة إلى المجرات إهليلجية الشكل. لكن ما لفت انتباه العلماء بعض خصوصياتها التي تتجلى في وجود ذيل غازي وتركيبات على شكل “قطرات زرقاء”.

ويعتقد العلماء أن المجرة اكتسبت هذا الشكل بعد مرورها بالوسط الكثيف لتكتل المجرات، حيث انضغط جزء من مادتها مشكلا ذيلا من النجوم. أما “القطرات” فظهرت حسب العلماء نتيجة الاندماج مع مجرة أخرى.

وقد تم اكتشاف المجرة غريبة الشكل بواسطة مطياف Multi Unit Spectroscopic Explore الذي زُوّد به مرصد في جبال تشيلي.