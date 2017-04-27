 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 05:13 مساءً
روابط سريعة
العثور على مجرة عملاقة تشبه قنديل البحر
58ff0ea4c36188b1168b45a3

العثور على مجرة عملاقة تشبه قنديل البحر

الخميس، 27 ابريل 2017 04:15 م

اكتشف فريق من العلماء في معهد علم الفلك والفضاء الكوري الجنوبي مجرة تشبه قنديل البحر.

وقد نشر موقع Phys.org العلمي نتائج الدراسة التي جاء فيها أن المجرة واقعة في تكتل المجرات Abell 267، الذي يبعد عن الأرض مسافة تقدر بـ مليار سنة ضوئية. وتنتمي المجرة إلى المجرات إهليلجية الشكل. لكن ما لفت انتباه العلماء بعض خصوصياتها التي تتجلى في وجود ذيل غازي وتركيبات على شكل “قطرات زرقاء”.

ويعتقد العلماء أن المجرة اكتسبت هذا الشكل بعد مرورها بالوسط الكثيف لتكتل المجرات، حيث انضغط جزء من مادتها مشكلا ذيلا من النجوم. أما “القطرات” فظهرت حسب العلماء نتيجة الاندماج مع مجرة أخرى.

وقد تم اكتشاف المجرة غريبة الشكل بواسطة مطياف Multi Unit Spectroscopic Explore الذي زُوّد به مرصد في جبال تشيلي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3