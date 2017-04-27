بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس “سورو كيجبافورى جيوم” مع رئيس البرلمان الإيفواري والوفد المرافق له، التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المحافل الدولية بين مصر وكوت ديفوار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب برئيس البرلمان والوفد المرافق له، مؤكدا تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وهو ما انعكس في حرصه على زيارتها لأكثر من مرة خلال الأعوام السابقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتميز بتعدد أوجه التعاون، حيث تشمل التعاون الفني في مجال بناء القدرات، فضلاً عن تواجد العديد من الشركات المصرية العاملة فى كوت ديفوار خاصة في مجال التشييد والبناء، مطالبا بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل تلك الشركات وجذب المزيد منها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري رحب باستقرار الأوضاع الأمنية في كوت ديفوار، بما في ذلك إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة فى كوت ديفوار (##ONUCI##) في شهر يونيو 2017 كمؤشر على تحقق الاستقرار فى البلاد، وهو ما حرصت مصر على تحقيقه من خلال المشاركة فى تلك البعثة الأممية بسرية مهندسين عسكريين أنهت مدة خدمتها فى أغسطس 2016.

وأوضح وزير الخارجية ترحيب مصر بتعزيز التعاون مع كوت ديفوار فى مجال بناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، حيث تضاعف عدد المنح المقدمة خلال العام الحالي في مختلف المجالات لكوت ديفوار مقارنة بالعام الماضي (86 متدرباً)، الأمر الذى يعكس اهتمام مصر بكوت ديفوار، مبديا الاستعداد للنظر في تصميم دورات خاصة طبقا لاحتياجات كوت ديفوار.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب عن أطيب تمنياته لكوت ديفوار في استضافتها لاجتماع وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بأبيدجان خلال الفترة من الأول إلى الخامس من مايو 2017، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر والدعم المتبادل بين البرلمان المصري والبرلمان الايفواري فى المحافل الدولية والإقليمية، مع أهمية إحياء دور مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على تأسيس علاقة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة.

من جانبه، وجه رئيس البرلمان الايفواري الشكر لمصر على دعمها الدائم لكوت ديفوار على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، مشيدا بحضارتها ودورها التاريخي في القارة الأفريقية، فضلا عن تقديره لعراقة وتاريخ البرلمان المصري.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مرحبا بإنشاء لجنة للشئون الإفريقية في البرلمان المصري.