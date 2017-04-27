وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان الإيفواري التعاون الثنائيالخميس، 27 ابريل 2017 04:12 م
بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس “سورو كيجبافورى جيوم” مع رئيس البرلمان الإيفواري والوفد المرافق له، التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المحافل الدولية بين مصر وكوت ديفوار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب برئيس البرلمان والوفد المرافق له، مؤكدا تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وهو ما انعكس في حرصه على زيارتها لأكثر من مرة خلال الأعوام السابقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتميز بتعدد أوجه التعاون، حيث تشمل التعاون الفني في مجال بناء القدرات، فضلاً عن تواجد العديد من الشركات المصرية العاملة فى كوت ديفوار خاصة في مجال التشييد والبناء، مطالبا بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل تلك الشركات وجذب المزيد منها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري رحب باستقرار الأوضاع الأمنية في كوت ديفوار، بما في ذلك إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة فى كوت ديفوار (##ONUCI##) في شهر يونيو 2017 كمؤشر على تحقق الاستقرار فى البلاد، وهو ما حرصت مصر على تحقيقه من خلال المشاركة فى تلك البعثة الأممية بسرية مهندسين عسكريين أنهت مدة خدمتها فى أغسطس 2016.
وأوضح وزير الخارجية ترحيب مصر بتعزيز التعاون مع كوت ديفوار فى مجال بناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، حيث تضاعف عدد المنح المقدمة خلال العام الحالي في مختلف المجالات لكوت ديفوار مقارنة بالعام الماضي (86 متدرباً)، الأمر الذى يعكس اهتمام مصر بكوت ديفوار، مبديا الاستعداد للنظر في تصميم دورات خاصة طبقا لاحتياجات كوت ديفوار.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب عن أطيب تمنياته لكوت ديفوار في استضافتها لاجتماع وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بأبيدجان خلال الفترة من الأول إلى الخامس من مايو 2017، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر والدعم المتبادل بين البرلمان المصري والبرلمان الايفواري فى المحافل الدولية والإقليمية، مع أهمية إحياء دور مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية حرص مصر على تأسيس علاقة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة.
من جانبه، وجه رئيس البرلمان الايفواري الشكر لمصر على دعمها الدائم لكوت ديفوار على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، مشيدا بحضارتها ودورها التاريخي في القارة الأفريقية، فضلا عن تقديره لعراقة وتاريخ البرلمان المصري.
وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مرحبا بإنشاء لجنة للشئون الإفريقية في البرلمان المصري.
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل
تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ...Thu, 27 Apr 2017 09:03:46 GMT
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
تدمير 3 أوكار إرهابية وحرق مزارع مخدرات في سيناءThu, 27 Apr 2017 12:51:23 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
النيابة تأمر بالقبض على «حبيب العادلي».. وهذا طلبه الأخير - محيط
كشفت مصادر أمنية مصرية، عن أن النيابة العامة بوسط القاهرة، كلفت قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ومن ثم مديرية أمن القاهرة، بالقبض على اللواء حبيب العادلي، ...Thu, 27 Apr 2017 07:24:29 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT